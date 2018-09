Mångsysslaren Elon Musk har länge pratat om att hans rymdföretag Spacex kommer att erbjuda privatpersoner möjligheten att köpa sig en resa ut i rymden. Och nu har han presenterat sin första kund: japanske miljardären Yusaku Maezawa.

The Next Web berättar att 42-årige Maezawa är grundaren av Zozotown, en snabbväxande klädkedja som finns i 72 länder, något som gett honom en förmögenhet på omkring 2,7 miljarder dollar. Rymdresenären får dock ge sig till tåls ett tag. Det är först år 2023 som resan väntas bli av.

Maezawa är konstintresserad och har investerat miljontals dollar i olika konstverk. I samband med sin resa runt månen passar han på att bjuda in åtta konstnärer som vill låta sig inspireras och, bäst av allt, han bjuder på deras rymdbiljett.

– Jag kunde inte tacka nej till den här möjligheten att se månen på nära håll, men samtidigt ville jag inte uppleva något så fantastiskt helt på egen hand. Jag gillar inte att vara ensam, säger Yusaku Maezawa.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG