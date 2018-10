Commodore 64 är världens mest sålda hemdator och var omåttligt populär under sina glansdagar på 80-talet. Det finns entusiaster som använder sin Commodore 64 än i dag, men om du vill slippa krånglet med att ladda in program från gamla kassetter eller disketter kan du i stället köra en Commodore 64-emulator i din moderna dator.

Det är egentligen ingen nyhet med Commodore 64-emulatorer som körs i webbläsaren, men när Internet Archive nu sjösätter sin nya avdelning för Commodore 64 erbjuder man ett gigantiskt bibliotek med klassiska spel och annan mjukvara. Chansen att några av dina spelfavoriter gömmer sig i kollektionen, som består av över 10 000 titlar, är stor.

Internet Archive använder sig av Vice, en beprövad Commodore-emulator som funnits i många år.

So, uh, hi everybody.



Internet Archive is in the process of adding in-browser emulation support for Commodore 64. Here's a collection of currently working and tested for at least booting properly. (10,500 as of this writing, but it's growing): https://t.co/ct2QWQa3AS pic.twitter.com/qZiaAR54t2