Ormfobi? Då kanske ormroboten är din värsta mardröm, eller så kan den kanske hjälpa dig med ofarlig KBT. Ormroboten är gemensamt utvecklad av Kyoto-universitetet och University of Electro-Communications i Japan och visades upp på konferensen 2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems förra veckan, skriver CNet.

Roboten är fortfarande kopplad till en kabel, men notera hur den sinnrikt klättrar uppför stegen utan att trassla in kabeln.

Idén bakom roboten är att förstås att den ska kunna ta sig in i utrymmen dit människor, eller andra typer av robotar, inte kan ta sig. Speciellt tänker sig forskarna att den ska kunna krypa in i nedrasade hus och liknande.