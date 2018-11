I februari iscensatte Elon Musk sitt kanske största pr-jippo hittills: hans egen knallröda Tesla Roadster sköts upp i rymden ombord på en av Spacex Falcon Heavy-raketer. Bakom ratten satt en astronautdocka som kallades Starman och hela spektaklet sändes live på nätet.

Nu rapporterar Spacex att fordonets rymdfärd går planenligt och att bilen har passerat den röda planeten Mars. Den kommer att färdas ännu längre bort från jorden innan den slutligen rundar solen och närmar sig sin hemplanet igen i en omloppsbana runt Mars.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE — SpaceX (@SpaceX) 3 november 2018

"The restaurant at the end of the universe", som Spacex nämner i sin tweet syftar naturligtvis på andra delen av Douglas Adams Liftarens guide till galaxen, en roman som Elon Musk uppskattar mycket enligt Gizmodo.

