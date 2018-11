Det var förra året som superentreprenören Elon Musk deklarerade ytterligare ett storstilat projekt – raketen BFR som ska kunna transportera människor till Mars.

Namnet står officiellt för Big Falcon Rocket men i medier och internt har man talat om Big F***ing Rocket.

Men nu döper Elon Musk om sin farkost till Starship, rapporterar Techcrunch.

Bland hans följare på Twitter möts bytet med viss skepsis, de påpekar att om inte rymdfarkosten är tänkt att ta sig till ett annat solsystem så kan det knappast kallas för Starship. Men på det svarar Elon Musk att ”senare versioner kommer det” vilket tyder på en ambitionshöjning.

Unless this "starship" is sent on a mission to another star system it can't be called a starship