För en dryg vecka sedan lyckades Nasa landa med Insight på ytan av planeten Mars och den lilla soldrivna farkosten har redan börjat förse oss med unika bilder från den röda planeten.

Insight landade nära Mars ekvator, i ett vidsträckt område som fått namnet Elysium Planitia, och ska hjälpa forskarna att ta reda på hur planeten är uppbyggd och hur den bildades en gång i tiden.

Några av de mest intressanta bilderna från Insight visar solnedgången på Mars. På Twitter konstaterar Physics and Astronomy Zone att vi är de första människor som får bevittna fenomenet, en ganska svindlande tanke.

We are the first human beings to see a Mars sunset. It’s quite a thought pic.twitter.com/Qd0kYKNwQj