När det nya året drog igång var det redan många som väntade på Teslas mer folkliga modell – Model 3. 400 000 hade beställt bilen men mellan juli och oktober året innan hade bara 440 exemplar tillverkats.

Krisen

Och innan det blev bättre blev det rejält värre. Under våren pausades produktionen ett par gånger för att förbättra automationen och ta itu med flaskhalsar för nå upp till det utlovade produktionsmålet på 5 000 bilar i veckan.

I början av juni kom ett radikalt nytt grepp – för att öka takten lade man till ytterligare en produktionslina i ett jättetält på 50 000 kvadratmeter som byggdes på två veckor.

They also poured the concrete & built the whole assembly line using scrap we had in warehouses. And it’s way better than the other GA line that cost hundreds of millions!