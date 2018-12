Som en motorväg under marken. Så beskriver superentreprenören Elon Musk sitt tunnelprojekt när han invigde en första teststräcka, rapporterar Engadget. Tunneln invigdes med en Tesla Model X som utrustats med ett par utdragbara hjul. Med hjälp av dem körde bilen på räls genom tunneln i stället för på sina vanliga hjul.

Enligt Elon Musk ska den extra utrustningen gå att köpa till och kosta någonstans mellan 1 800 och 2 700 kronor.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi