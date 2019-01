Chang'e-4 landade klockan 03:26 svensk tid i morse i ett område som kallas South Pole-Aitken basin. Därmed blev Kina den första nation som lyckats landa en farkost på månens baksida. Farkosten består av landaren i sig, en rover samt diverse apparater och instrument och startade från Kina tidigt i december. Eftersom månens baksida alltid vetter bort från jorden ses landningen som en teknisk bedrift som rättmätigen placerar Kina inom en elit av rymdnationer. Kina är i och med denna landning den tredje nationen som placerat maskiner och/eller människor på månen.

Att landa något på månens baksida är extra svårt eftersom den sidan av månen alltid ligger i radioskugga från jorden, vilket gör att det inte går att kommunicera med farkosten. Kineserna har förstås räknat med detta och skickade i maj en satellit med omloppsbana runt månen. Denna satellit har använts som ett relä mellan jorden och Chang'e-4, skriver The Verge.

Väl på månen kommer Chang'e-4 att ge en unik bild av sin omgivning, den så kallade South Pole-Aitken-sänkan. Valet av denna plats är ingen slump, utan området har länge dragit till sig forskarnas intresse eftersom området tros vara en extremt gammal nedslagsplats av en meteorit. Sänkan, som är cirka 2500 kilometer bred, tros vara en krater som bildades då en meteorit slog ned på platsen för flera miljarder år sedan. Om kraterns ålder kan fastställas ger detta en bättre bild av det tidiga solsystemet.

