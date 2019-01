Den 1 januari 2019 var dagen då tiotusentals böcker, filmer, musikinspelningar och serietidningar blev fritt tillgängliga att ladda ned, dela och återanvända utan risk för påföljd på grund av amerikansk upphovsrättslagstiftning. De flesta av verken är på engelska, men det finns även gott om verk på andra språk, skriver Motherboard.

Enligt den så kallade Sonny Bono Copyright Term Extension Act från 1998 gäller upphovsrätt för alla verk skapade av företag, till exempel gamla Musse Pigg-filmer, i 120 år. Men enligt ett tillägg till lagen gäller upphovsrätt bara i 95 år för verk som publicerades mellan 1923 och 1977. Det betyder att 2019 blir det första året sedan 1998 som stora mängder verk släpps fria. 2019 släpps verk från år 1923, nästa år släpps verk från 1924, och så vidare.

1923 är inte vilket år som helst i litteraturhistorien. Det året publicerades verk av till exempel Virginia Woolf, Agatha Christie och Robert Frost.

För att få tag på dessa (och äldre) böcker i digitala format behöver man leta runt lite grann, allt finns inte på samma ställe. Bra ställen att leta på är till exempel Readprint, The Literature Network, Librivox, Authorama samt flera andra sajter som finns listade här.

Det finns också en handfull arkiveringsprojekt som frivilligt arbetar med att digitalisera böcker, tidskrifter, musik och andra typer av media. Ett blogginlägg från Duke University Center for the Study of the Public Domain listar flera av de viktigaste verken från 1923 med länkar till de arkiveringsprojekt som publicerar dem, till exempel Internet Archive, Hathitrust, och Projekt Gutenberg. Hathitrust har till exempel lagt upp fler än 53 000 verk från 1923, och Internet Archive har lagt upp över 15 000 verk.

Glöm inte att dessa projekt bygger på frivilligt arbete – det är aldrig fel att skänka en slant.

Den som är intresserad av akademiska artiklar och liknande kan söka bland de 1,5 miljoner artiklar från 1923 och bakåt som Reddit-användaren Nemobis lagt upp. För att hitta i denna mängd bör du veta vilken artikel du letar efter, ta reda på dess så kallade DOI-nummer och söka på detta i arkiven. Det ena arkivet innehåller artiklar fram till 1909, det andra fram till 1923.

