Det var i ett svar till ett av sina fan på Twitter som Elon Musk gjorde klart att flygande bilar finns på hans radar. Twittraren prisade framstegen som Tesla gjort de senaste sex åren och till det bifogades en gif på en flygande Delorean – den bil som används som tidsmaskin i Tillbaka till framtiden-filmerna.

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8 — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

Och den lite uppnosiga passningen fick effekt. Elon Musk besvarade tweeten med att ”den nya Roadstern faktiskt kommer att kunna göra något i den här stilen”, rapporterar Mashable.

Roadster är den supersnabba Tesla som utlovats i ny version till 2020. I ett uppmärksammat pr-trick i början av förra året skickades Musks egen Roadster ut i rymden ombord på raketen Spacex Falcon Heavy.

Sedan dess har Elon Musk också luftat idéer om att kunna använda Roadstern för att flyga på allvar, exempelvis i somras:

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly … — Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018

Och nu tydliggjorde han att det verkligen är hans avsikt – på en rak Twitterfråga svarade han att han inte skämtar och beskriver hur han ska gå till väga.

I’m not. Will use SpaceX cold gas thruster system with ultra high pressure air in a composite over-wrapped pressure vessel in place of the 2 rear seats. — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

