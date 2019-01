Spacex hade räknat med att kunna genomföra de första testuppskjutningarna med Starship, den rymdfarkost som på sikt ska kunna ta människor till Mars, senast i mars. Men en oförutsedd incident på Spacex anläggning i Texas riskerar nu att orsaka fördröjningar.

Gizmodo rapporterar att den uppseendeväckande raketen helt enkelt blåste omkull i de kraftiga stormvindar som svepte fram över delstaten häromdagen, något som ska ha orsakat svåra skador på prototypen. Reparationerna väntas ta flera veckor i anspråk.

Whoops. Starship Hopper nosecone has been blown over in high winds.



