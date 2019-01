Det var i samband med Teslas kvartalsrapport som Elon Musk avslöjade att den elpickup som länge utlovats är på gång, rapporterar CNBC.

– Vi kan vara redo att visa upp den i sommar. Den kommer att vara helt unik, olikt allt annat.

Pickupen har länge varit på Elon Musks radar och han har twittrat om den flera gånger.

Pickup truck will have power outlets allowing use of heavy duty 240V, high power tools in field all day. No generator needed.