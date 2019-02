Elon Musk är känd för att lyssna på kundernas önskemål och ge dem snabb respons, ofta via Twitter. När en Teslaägare nyligen efterlyste en funktion som skulle göra livet enklare för hundägare var Elon snabb med att komma med ett löfte om ett ”dog mode” i en kommande mjukvaruuppdatering och i går blev den tillgänglig.

När ”dog mode” är aktiverat ser bilens luftkonditionering till att hålla en behaglig temperatur när du lämnar din hund ensam i bilen. Dessutom visas ett meddelande om att ”hunden mår bra och att ägaren snart är tillbaka” på den stora pekskärmen som finns i alla Tesla-modeller. Mashable rapporterar att även temperaturen kommer att visas på bildskärmen.

Uppdateringen bjuder dessutom på en annan säkerhetsnyhet. Det så kallade ”sentry mode” innebär att bilens externa kameror övervakar bilens omgivningar. Om någon vidrör bilen visar bildskärmen i bilen ett meddelande om att kamerorna har börjat spela in. Om angriparen går ett steg längre, och slår sönder en ruta, börjar bilens inbyggda ljudsystem spela på maxvolym.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don't need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53