Teslas vd Elon Musk skriver i ett meddelande på Twitter att den version av Model 3 som har ett startpris på 35 000 dollar ska börja tillverkas den här månaden, men att den inte når ”volymproduktion” förrän i mitten av året.

Det är inte helt klart vad Musk menar med volymproduktion. Nyhetsbyrån Reuters skriver att företaget inte återkommit då de ville ha en kommentar.

Gap in understanding is that $35k Model 3 production *starts* this month, but will not reach volume production until mid year. Extremely difficult to predict middle part of manufacturing S-curve.