Under två dagar intar Webbdagarna, Sveriges ledande event för digitala proffs, Stockholm Waterfront i centrala Stockholm. Men du behöver inte vara på plats i Stockholm för att kunna ta del av alla 60 föreläsningar som hålls under Webbdagarna. Vi sänder nämligen live från stora scenen under båda dagarna och låter dig dessutom ta del av samtliga talare från kunskapsspåren i efterhand, precis när du känner för det.

Du följer livesändningen med hjälp av tjänsten Voyd direkt i din dator eller telefon. Tack vare hd-kvalitet och multikameraproduktion känns det nästan som att vara på plats i Waterfront Arena. För 1 950 kronor (plus moms) får du tillgång till en dags livesändning. Om du redan har köpt en deltagarbiljett har du givetvis tillgång till vår livesändning såväl som samtliga inspelade föreläsningar i efterhand.

Alla som köper tillgång till livesändningen får dessutom rabatt på kommande utbildningar på populära Webbdagarna Academy.

• Webbdagarna Stockholm dag 1 (19 mars) på Voyd

• Webbdagarna Stockholm dag 2 (20 mars) på Voyd

Följ redaktionens direktrapportering på Twitter: www.twitter.com/webbdagarna (använd gärna hashtaggen #webbdagarna om du twittrar själv)

Dagens program (den 19 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder Webbdagarna

9.20: Re-imagine the future – a new way of looking at the world, Angela Oguntala, futurist & director at Greyspace

10.00: Fakta eller trams – så påverkas vi att tro på det som inte är sant, Emma Frans, doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska Institutet

11.00: Why today’s marketing is based on yesterday’s knowledge and how to do instead, Jono Alderson, digital strategist

11.35: Trendspaning: 10 digitala år på 10 intensiva minuter, Hanaw Rashid, digital strateg och sociala medier-expert

11.45: Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser, Arvid Axland, författare, föreläsare och grundare

12.10: Lunchpaus

13.15 Kunskapsspår (sänds live från stora scenen)

15.10: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder eftermiddagspasset

15.20: De kan inte stoppa oss – så kartlägger Facebook, statliga myndigheter och jag ditt liv och dina tankar, Mattias Beijmo, författare, strateg och analytiker

15.45: Att hitta – Andreas Ekström utmanar med nya, omskakande tankar, Andreas Ekström, kulturjournalist på Sydsvenskan och författare

16.20: ​​​​​6 Simple Tips on How To Growth Hack Your Influence, Nadya Khoja, chief growth officer, Venngage

Onsdagens program (den 20 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder dag två av Webbdagarna

9.10: Världen är en bättre plats än du tror, superstjärnan Anna Rosling Rönnlund, TED-talare, författare och medgrundare av Gapminder

9.55: How to Compete Against the Big Fish, Mogens Møller, CEO and Co-founder of Sleeknote

10.45: Creativity is key: How and why to be more creative to get better results, Kirsty Hulse, SEO, content and PR expert

11.15: Därför kommer röststyrning att förändra allt – och det här måste du göra för att hänga med i utvecklingen, Ida Josefsson, SJ och Magnus Friberg, Google

11.40: How Artificial Intelligence Will Impact Your Business Today & Tomorrow, Ross Simmonds, digital marketing strategist and global speaker

12.10: Lunchpaus

13.15: Kunskapsspår (sänds live från stora scenen)

15.10: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder eftermiddagspasset

15.15: Cutting-edge technology as a new way of content creation, Kathy Xiaosi Gong, AI-expert och en av Kinas mest omtalade unga entreprenörer

15.55: Sveriges mest optimistiska föreläsning: Så ger tekniken oss makt över framtiden, Magnus Aschan, journalist, föreläsare och COO på Warp Institute

16.20: Från Big Brother till Big Sister – hur vi möjliggör en makalös uppgraderad framtid! Hannes Sjöblad, biohackare och entreprenör