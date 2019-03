Under två dagar intar Webbdagarna, Sveriges ledande event för digitala proffs, Stockholm Waterfront i centrala Stockholm. Men du behöver inte vara på plats i Stockholm för att kunna ta del av alla 60 föreläsningar som hålls under Webbdagarna. Vi sänder nämligen live från stora scenen under båda dagarna och låter dig dessutom ta del av samtliga talare från kunskapsspåren i efterhand, precis när du känner för det.

Du följer livesändningen med hjälp av tjänsten Voyd direkt i din dator eller telefon. Tack vare hd-kvalitet och multikameraproduktion känns det nästan som att vara på plats i Waterfront Arena. För 1 950 kronor (plus moms) får du tillgång till en dags livesändning. Om du redan har köpt en deltagarbiljett har du givetvis tillgång till vår livesändning såväl som samtliga inspelade föreläsningar i efterhand.

Alla som köper tillgång till livesändningen får dessutom rabatt på kommande utbildningar på populära Webbdagarna Academy.

• Webbdagarna Stockholm dag 2 (20 mars) på Voyd

Följ redaktionens direktrapportering på Twitter: www.twitter.com/webbdagarna (använd gärna hashtaggen #webbdagarna om du twittrar själv)

Onsdagens program (den 20 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder dag två av Webbdagarna

9.10: Världen är en bättre plats än du tror, superstjärnan Anna Rosling Rönnlund, TED-talare, författare och medgrundare av Gapminder

9.55: How to Compete Against the Big Fish, Mogens Møller, CEO and Co-founder of Sleeknote

10.45: Creativity is key: How and why to be more creative to get better results, Kirsty Hulse, SEO, content and PR expert

11.15: Därför kommer röststyrning att förändra allt – och det här måste du göra för att hänga med i utvecklingen, Ida Josefsson, SJ och Magnus Friberg, Google

11.40: How Artificial Intelligence Will Impact Your Business Today & Tomorrow, Ross Simmonds, digital marketing strategist and global speaker

12.10: Lunchpaus

13.15: Kunskapsspår (sänds live från stora scenen)

15.10: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder eftermiddagspasset

15.15: Cutting-edge technology as a new way of content creation, Kathy Xiaosi Gong, AI-expert och en av Kinas mest omtalade unga entreprenörer

15.55: Sveriges mest optimistiska föreläsning: Så ger tekniken oss makt över framtiden, Magnus Aschan, journalist, föreläsare och COO på Warp Institute

16.20: Från Big Brother till Big Sister – hur vi möjliggör en makalös uppgraderad framtid! Hannes Sjöblad, biohackare och entreprenör