Två säkerhetsexperter tog hem jackpotten i årets upplaga av Pwn2Own, en tävling för skickliga hackare, som arrangeras av Trend Micro. Techcrunch rapporterar att duon Richard Zhu och Amat Cam, även kända under namnet Fluoroacetate, kammade hem en prissumma på sammanlagt 375 000 dollar. En del av priset var en splitter ny Tesla Model 3.

Tesla hade donerat elbilen till tävlingen och den tillföll Richard Zhu och Amat Cam eftersom de hittat och utnyttjat en säkerhetsbrist i det infotainment-system som finns i alla elbilar från Tesla. Duon utnyttjade en jit-sårbarhet (just in time) för att visa ett meddelande på bildskärmen i bilen.

That's a wrap! Congrats to @fluoroacetate on winning Master of Pwn. There total was $375,000 (plus a vehicle) for the week. Superb work from this great duo. pic.twitter.com/Q7Fd7vuEoJ