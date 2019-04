Videon som visar en zeppelinare med Amazons logotype – som sprider ut drönare som ska leverera paket – har fått stor spridning i sociala medier. Många känner sig obekväma med e-handelsjättens nya leveransmetoder, men du kan slappna av, videon är nämligen en skickligt utförd datoranimation. Bakom videon ligger en japansk animatör som kallar sig zozi009 på Twitter.

Men det finns faktiskt möjlighet att vi ser en liknande lösning någon gång i framtiden. Amazon har nämligen ett patent från 2016 som beskriver hur ett luftskepp kan användas för att leverera paket till e-handelskunder, något som Gizmodo rapporterar om. Man har dessutom långt gångna planer på leveranser med hjälp av drönare, något som fick många att tro att zeppelinaren finns på riktigt.

