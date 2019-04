Den nu avlidne arkitekturhistorikern Andrew Tallon utförde under 2015 en komplett 3d-scanning av hela Notre Dame-katedralen, både exteriört och interiört, med extremt hög upplösning och kvalitet. Även om just Tallons 3d-kopia kanske inte kommer att användas (Notre Dame är en av världens mest väldokumenterade byggnader) kan Tallons arbete komma väl till pass om det behövs, skriver ZDNet.

Andrew Tallon, professor i arkitekturhistoria vid Vassar College i USA, använde en laserscanner från Leica för att läsa in hela katedralen till en högupplöst 3d-bild. Tallon har läst in ett otal gotiska byggnader runt om i hela Europa just i syfte att bevara digitala kopior om de skulle behövas i framtiden, men var speciellt intresserad av Notre Dame.

Frankrikes president Emmanuel Macron har inlett en stor insamlingskampanj för att skrapa ihop medel för restaureringen. I skrivande stund har insamlingen fått ihop hundratals miljoner euro, inte minst tack vare bidrag från flera av Frankrikes rikaste familjer.

Katedralens spira, som byggdes under 1860, rasade in under branden. Även taket fick stora skador där många delar av takkonstruktionen bestod av trä från så långt bak som 1160. Notre Dame hade en av de äldsta takkonstruktionerna av denna typ i världen. Som tur är kunde många objekt inne i katedralen räddas av de över 400 brandmännen som deltog i släckningsarbetet.

