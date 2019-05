Starlink är namnet på Spacex initiativ för internetuppkoppling via rymden. Totalt ska 11 927 internetsatelliter kretsa i en låg omloppsbana runt jorden.

De 60 första som nu skickats upp har inte all utrustning som satelliterna ska ha längre fram men är ändå ett sätt att kicka igång initiativet och ge mer lärdomar om vad som krävs för att hantera en stor mängd farkoster i rymden, skriver The Verge.

I en kommentar efter uppskjutningen från Cape Canaveral i Florida sa Spacex vd Elon Musk att det var ett av de svåraste ingenjörsprojekt som han sett och att det utförts mycket skickligt.

Starlink's flat-panel design allows for a dense launch stack to take full advantage of Falcon 9’s launch capabilities pic.twitter.com/ntnJInEfno