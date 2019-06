Under måndagen sköts raketen Falcon Heavy upp från Kennedy Space Center i Florida, detta efter ett samarbete mellan Spacex, Nasa, Nooa (National Oceanic and Atmospheric Administration) och US Air Force.

Ombord fanns ett antal satelliter som skulle placeras i omloppsbana runt jorden, men det viktigaste syftet med uppskjutningen var att återigen testa hur det fungerar med återvunna raketer.

Vid uppskjutningen användes två sidoraketer av typen Falcon 9 som varit i rymden tidigare och återigen lyckades Spacex få dessa att landa utan problem, rapporterar Ars Technica.

– Spacex Falcon Heavy gör det möjligt för US Air Force att använda raketer på nytt vilket minskar kostnaden för en uppskjutning, säger överste Dennis Bythewood i en kommentar.

Mycket tyder nu på att det blir Spacex som får teckna ett lukrativt avtal med US Air Force gällande kommande uppskjutningar under perioden 2022 till 2026.

