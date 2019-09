Svensk spelindustri har producerat mängder av succéer. Och nu har ett spel lyckats fånga Elon Musks intresse. Det handlar om strategispelet The Battle of Polytopia som funnits på marknaden sedan 2016.

I en tweet diskuterar han om vi inte kanske egentligen lever i en simulering av Polytopia.

Probability that we’re in base Polytopia is highly unlikely - KWM