Det är i ett mejl till de anställda som nyhetssajten Electrek tagit del av som Elon Musk skriver att företaget är på väg att komma upp i en total leverans av 100 000 fordon det här kvartalet, som tar slut i september. ”We have a shot at achieving our first 100 000 vehicle delivery quarter”, uttrycker han det. Musk tillägger att ”det är en otroligt spännande milstolpe” för företaget.

Vidare uppmanade Musk de anställda att kraftsamla i slutet av kvartalet: ”Utmaningen är att se till att vi har rätt bilvarianter på rätt ställen, och att vi samlar ihop så mycket som möjligt av företagets resurser för att hjälpa till med leveranserna i slutet av kvartalet”.

Tesla väntas rapportera sina siffror över senaste kvartalets leveranser de närmaste dagarna. Förra kvartalet levererade företaget runt 95 000 bilar.

Läs mer:

Se upp Tesla! Här är elbilarna som utmanar Model 3

Elon Musk: allt du behöver veta om superentreprenören bakom Tesla och Spacex