Inom en snar framtid ska Teslaägare själva kunna välja hur deras bil låter när de kör skriver Engadget.

Det avslöjar vd:n och grundaren Elon Musk själv på Twitter. Bland annat skriver han att klapprande kokosnötter à la Monty Python, bräkande getter och ylande vindar ska finnas bland valen.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon