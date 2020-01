Den så kallade hashtakten i bitcoinnätverket indikerar aktiviteten i nätverket, men måste inte nödvändigtvis spegla kursen för bitcoin. En hög takt betyder att fler bitcoingrävare är aktiva i nätverket och/eller att mer beräkningskapacitet tillförts nätverket i form av mer hårdvara, så kallade asics-kretsar. En hög takt visar också att det är mer lönsamt att bryta bitcoin med avseende på kursen för bitcoinvalutan och svårighetsnivån i brytningen.

Bitcoins svårighetsnivå justeras automatiskt varannan vecka för att ständigt hålla blocktiden runt tio minuter, alltså den tid det ska ta att verifiera och skriva ett block av transaktioner till blockkedjan, oavsett hur många brytare som arbetar i nätverket. Den senaste justeringen den 1 januari innebar en höjning med 6,75 procent, vilket är den högsta nivån sedan september, skriver Coindesk.

Hashtakten beräknas som ett genomsnitt över sju dagar och gick den 1 januari upp i 119 EH/s (exahash per sekund), vilket är lite mer än det gamla rekordet på 114 EH/s från i oktober förra året. Sett till året har hashtakten ökat radikalt från cirka 40 EH/s i början av 2019 till 80 EH/s i september och speglar i stort sett kursuppgången från cirka 4000 amerikanska dollar till cirka 10 000 dollar under samma period. Bara under tredje kvartalet 2019 tillkom över en halv miljon nya asics till bitcoinnätverket.

2020 ser ut att bli ett avgörande år för många brytare som behöver öka sin kapacitet. Blockbelöningen förväntas genomgå nästa halvering till 6,25 bitcoins per block de kommande månaderna och kinesiska Bitmain, den största tillverkaren av asics, planerar personalneddragningar. Andra aktörer tycks dock satsa stort – brittiska brytaren Argo Blockchain, till exempel, gick nyligen ut med att de fyrdubblar sin kapacitet med köpet av 3600 nya asics.

