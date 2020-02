Amazons vd Jeff Bezos har skaffat hus i Los Angeles. Och ska du vara världens rikaste person är det förstås obligatoriskt att du också köper den dyraste fastigheten i hela staden. Vilket är precis vad Jeff Bezos gjorde när han köpte anrika Warner Estate som byggdes under 1930-talet för Jack Warner, en av grundarna till Warner Bros, rapporterar The Wall Street Journal, via The Verge.

Fastigheten som sträcker sig över nio tunnland i Beverly Hills har gästhus, tennisbanor, pooler, terrasser och en alldeles egen golfbana. Det är också en av de sista herrgårdarna av sitt slag som byggdes under Hollywoods guldålder.

Oroa dig dock inte för hur detta påverkar Bezos plånbok. Fastigheten såldes för ynka 165 miljoner dollar, vilket The Verge vaket påpekar utgör 0,125 procent av hans nettovärde. Så förhoppningsvis har han råd med möbler också.

