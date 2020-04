Vint Cerf, en av skaparna bakom internet, meddelar via Twitter att han testats positiv för covid-19 och att han håller på att återhämta sig, rapporterar Zdnet.

Den 76-årige internetpionjären uppmanar i samma inlägg sina följare att titta på ett inslag från tv-programmet Last Week Tonight with John Oliver som är djupt kritiskt gällande hur Trump-administrationen hanterat coronavirusets spridning i USA.

Vint Cerf var en av skaparna bakom Arpanet, som utvecklades för den amerikanska försvarsmakten, och som ofta ses som en föregångare till internet. Han är också känd för sitt arbete som chefsforskare vid Google där han konsulterar myndigheter gällande lagstiftning som rör internet.

I tested positive for COVID-19 and am recovering. Listen to what John Oliver has to say about our national response so far: https://t.co/Adgiy3Z9NA