Den kanadensiska radioamatören Scott Tilley tog tillfället i akt när han var tvungen att stanna hemma i samband med säkerhetsarbetet runt coronaviruset och upptäckte en gammal amerikansk militärsatellit som han länge jagat efter, rapporterar NPR.

LES-5, som satelliten heter, är en så kallad zombiesatellit. Alltså en förbrukad satellit som fortfarande cirkulerar runt jorden och ännu inte fallit tillbaka ner i atmosfären och brunnit upp.

Scott Tilley var på jakt just efter LES-S och genom att söka på nätet fick han tag i en rapport som beskrev satellitens radiofrekvens. Därefter byggde han en antenn, en struktur för den att stå på och kompletterade med förförstärkare, filter med mera. Sedan var det bara fritid som krävdes. Något han fick mer av i samband med att samhället stängde ner.

LES-5 byggdes ursprungligen av MIT och sköts upp 1967 vilket gör att det kan vara den äldsta zombiesatelliten som fortfarande fungerar. Satelliten som drivs av solpaneler var ursprungligen tänkt att stängas ner 1972. MIT-labbet som byggde militärsatelliten har kontaktats gällande upptäckten men säger att de inte har några kommentarer.

Well folks, here's what appears to be a new ZOMBIE SAT!



LES-5 [2866, 1967-066E] in a GEO graveyard orbit.



Confirmation will occur at ~0445 UTC this evening when the satellite should pass through eclipse.



If so this is definitely the oldest emitting GEOsat I know of. pic.twitter.com/QFSRb5bT1I