Tesla- och Spacex-vd:n Elon Musk verkar ha tröttnat på de stanna hemma-order som gäller på flera platser i USA till följd av säkerhetsarbetet kring coronaviruset. Under kvällen till onsdag började Musk Twittra "FREE AMERICA NOW", alltså "befria Amerika nu".

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Exakt vad Elon menar och hur detta rent praktiskt skulle gå till går han dock inte närmare in på. Däremot hyllade han Texas som, under fortsatta restriktioner, kommer börja öppna upp restauranger, butiker, med mera på fredag. Musk länkade också till en krönika i The Wall Street Journal av miljardären T.J. Rodgers som bland annat pekar på Sverige som ett bättre exempel på hur man ska hantera säkerhetsarbetet.

I svar till andra Twitter-användares inlägg skriver Musk att han vill att man ska börja öppna upp försiktigt och med säkerhetstänk. Han skriver också att de nuvarande stanna hemma-ordrarna i princip är husarrest och instämmer med en Twitter-användare som skriver att det läskigaste med situationen inte är viruset utan hur enkelt amerikaner ger upp sin frihet till korrupta politiker som lovar dem säkerhet. Användaren i fråga har samtidigt kritiserats av Gizmodo för att vara något av en konspirationsteoretiker som också skriver att vaccin innehåller nanochip som spårar dig.

Elon Musk har fått motta mycket kritik för hur han hanterat coronaviruspandemin. Bland annat för att han spelade ner riskerna i början av mars och sa att antalet smittade i USA skulle vara nära noll mot slutet av april. Landet har nu över en miljon bekräftat smittade och för stunden cirka 2000 döda per dag, mest i världen.

