Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

Tesla- och Spacex-vd:n Elon Musk gjorde under söndagen ett par referenser till filmen The Matrix på Twitter. I den mer uppmärksammade av de två tweetsen skrev Elon Musk "Take the red pill", eller "ta det röda pillret", vilket i filmen är vad huvudkaraktären Neo gör för att se sanningen om hur världen egentligen ser ut.

De senaste åren har termen dock också blivit ett känt återkommande slagord inom Men's Rights Movement, MRM, som hävdar att könsroller främst påverkar män negativt. Att ta The Red Pill refererar till den här insikten.

Flera politiskt extrema grupper på högerkanten har efter det också börjat använda termen på liknande sätt för att uppmana personer om att "vakna" och se sanningen. Dessa grupper har kritiserats kraftigt för att ofta vara nationalistiska, sexistiska och rasistiska.

Fick svar från Ivanka Trump

Donalds Trumps dotter Ivanka Trump svarade då på Elon Musks Tweet med "Taken", eller "Taget!" gällande redan nämnda piller.

Detta var tydligen tillräckligt för att en av The Matrix ursprungliga skapare, Lilly Wachowski, en person känd för att vara mycket privat, samt personen som uppfann frasen från första början, skulle ta till mikrobloggen för att svara: "Fuck both of you".

Utbytet blev viralt på nätet och Lilly Wachowski följde upp tweeten med en uppmaning om att donera till Brave Space Alliance, en organisation som stödjer svarta och transpersoner i södra Chicago.

Värt att notera i sammanhanget är att The Matrix av filmanalytiker ofta setts som en film om att hitta själv och sin identitet bortom sitt skal. Flera har också sett filmen som en metafor för en transpersons resa. En läsning som stärkts ytterligare av att både Lilly och Lana Wachowski, som skapat filmen, båda genomförde könskorrigeringar senare i sina liv. Däremot har de själva aldrig bekräftat den tolkningen.

Läs också: Nu kan AI identifiera mängder av olika hjärnskador