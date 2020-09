Under lång tid har det varit en populär hobby bland världens tekniknördar att försöka få in spel på alla möjliga prylar, men frågan är om inte en programmerare som kallar sig för Foone tar priset.

Foone har nämligen lyckats med konststycket att spela Doom på ett elektroniskt graviditetstest, något som uppmärksammas av Mashable.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv