Ett rymdkylskåp stort som en mikrovågsugn kan revolutionera astronauternas mat, rapporterar Engadget.

Det är University of Colorado i Boulder i USA som utvecklat kylsystemet – kallat Freezer Refrigerator Incubator Device for Galley and Experimentation, förkortat Fridge – som är speciellt avsett för att kunna användas i rymden.

Exempelvis måste kylskåpet klara vibrationerna vid upppskjutningen och högre strålningsnivåer.

Därför har det inte några roterande delar eller fläktar förklarar Robby Aaron, en masterstudent som arbetar med projektet, i ett pressmeddelande.

– Ett normalt kylskåp på jorden är också varmt baktill. Så kan vi inte ha det i rymden. Varm luft stiger inte i mikrogravitation, det förblir stillastående och kan orsaka överhettning av saker, så du måste bli av med värmen på annat sätt. ISS har ett vattenkylningssystem som vi kommer att utnyttja för att direkt dumpa spillvärmen och hålla systemet svalt.

Nasa har beställt åtta Fridge varav två är avsedda att användas för astronautmat på den internationella rymdstationen ISS och de återstående sex ska användas i experiment.

