I en ny intervju med Forbes pratar nederländska Lightyear om sitt elbilskoncept Lightyear One: en elbil med solceller direkt på taket.

Lightyear One ska vara helt självförsörjande under större delen av året och är gjord för att fungera utan att extra infrastruktur behövs i samhället. Utöver solcellerna kan bilen även laddas direkt via ett vanligt eluttag.

Räckvidden för Lightyear One ligger på 725 km för en full laddning. Samtidigt laddar bilen också upp mellan 38,6 och 59,5 km per dag.

Under början av 2021 kommer Lightyear presentera en ny bilprototyp och vid slutet av 2021 kommer de först Lightyear One-bilarna att levereras. Den första omgången på 946 bilar har ett förköpspris på 150 000 euro.

Enligt Lightyear är målet att sedan leverera en bil med en totalkostnad på cirka 10,32 kr per mil för att göra den tillgänglig för fler köpare.

Lightyear planerar också för att licensera delar av sin teknologi till fler biltillverkare.

