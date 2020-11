Ett gäng amerikanska forskare har analyserat mängder av data från Mars som har samlats in av strövaren Curiosity, rapporterar Engadget.

En av de mest intressanta upptäckterna är att det fanns gigantiska floder på Mars för cirka fyra miljarder år sedan. Enligt forskarna bildades floderna troligtvis när ett antal meteoriter träffade planeten och smälte stora mängder is.

Med tanke på att klimatet var relativt varmt och fuktigt vid tidpunkten finns det all anledning att tro att liv uppstod på den röda planeten, något som det i så fall borde finnas spår av än idag.

Förhoppningen är att den nya strövaren Perseverance ska hitta spår av de forntida organismerna. Om allt går enligt planerna inleds utforskningen i februari.

Vill du veta mer om de forntida floderna på Mars kan du bege dig till Natures webbplats och läsa Deposits from giant floods in Gale crater and their implications for the climate of early Mars.

