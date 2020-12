Det kända Arecibo-observatoriet, ett radioteleskop i Puerto Rico, har kollapsat, rapporterar Ars Technica.

Observatoriet som har en diameter på hela 305 meter byggdes 1960 och är världens näst största radioteleskop och har använts inom radioastronomi, aeronomi och radarastronomi. Bland allmänheten är Arecibo-observatoriet förmodligen mest känt för att dyka upp i filmer som Goldeneye och Contact.

Enligt rapporter från platsen ska radioteleskopets instrumentplattform ha kollapsat till följd av att kablarna som burit upp plattformen brustit varpå den fallit ner i disken under.

National Science Foundation, som ansvarar för radioteleskopet, beslöt för två veckor sedan att stänga ner det just på grund av risken för en katastrof. Den upphängda instrumentplattformen ansågs då vara så pass osäker att det inte var säkert att försöka reparera den.

Twitter-användaren @zonhei har delat bilder från platsen.

