Den 3 januari 2009 skrev pseudonymen Satoshi Nakamoto block nummer noll till vad som skulle komma att bli världens första blockkedja. Sedan dess firas ”genesis block day” av en allt större skara tillskyndare. Nakamoto fick 50 bitcoin som belöning för det första blocket, eller cirka 13,2 miljoner kronor i skrivande stund.

För samtidigt med födelsedagen sätts nya rekord för bitcoins marknadsvärde praktiskt taget varje dag. Kursen mötte visst motstånd vid den förra rekordnoteringen från slutet av 2017, strax under 20 000 dollar, men efter genombrottet strax innan jul har kursen ökat till över 34 000 dollar. Bitcoins totala marknadsvärde ligger nu på cirka 600 miljarder dollar.

Även Ether (Ethereum), med ett nytt totalt marknadsvärde på 120 miljarder dollar, har ökat kraftigt under sista kvartalet 2020 och passerade 1000 dollar per ether på morgonen den 4 januari. Ether har dock en bit kvar till rekordnoteringen på 1448 dollar per ether, som sattes den 13 januari 2018.

