I december 2019 lanserade vi IDG Pro, ett medlemskap för alla som delar vår ambition om att driva på en bättre teknikanvändning i Sverige. Resultatet blev över förväntan – vi är väldigt glada över att så många valt att teckna ett medlemskap för att ta del av, och bidra till, Sveriges bästa journalistik för it-beslutsfattare och it-proffs.

Samtidigt vet vi att intresset för våra artiklar är mycket stort. Det ser vi inte minst på hur många av er som nappat på erbjudandet att läsa ett mindre antal artiklar fritt genom att registrera sig utan kostnad.

Med detta i ryggen väljer vi nu att göra en förändring. Från och med i dag blir IDG Pro-medlemskapet kostnadsfritt. Mycket av vårt innehåll kommer även i fortsättningen att vara låst, men som registrerad medlem läser du nu alla artiklar från Computer Sweden, CIO Sweden och IDG.se utan begränsningar.

Syftet med förändringen är att svara mot det stora intresse som finns för vår journalistik, och det ligger också i linje med IDG:s globala strategi där vi vill nå ut med vårt innehåll till så många it-proffs som möjligt, i hela världen.

Så vad innebär det här för dig?

Du som är betalande Pro-medlem behöver från den 1 oktober inte betala längre och vi kommer att höra av oss till dig med mer information runt detta.

och vi kommer att höra av oss till dig med mer information runt detta. Du som tidigare har registrerat dig för att läsa tre fria artiklar i månaden är nu automatiskt fullvärdig Pro-medlem och kan läsa hur mycket du vill, bara du är inloggad.

och kan läsa hur mycket du vill, bara du är inloggad. Och du som ännu inte registrerat dig kan alltså göra det nu utan kostnad och direkt få tillgång till alla våra artiklar. Här tecknar du dig för ett kostnadsfritt medlemskap.

I samband med att vi gör den här förändringen tar vi också bort några delar i medlemserbjudandet som inte varit lika intressanta. Det handlar framför allt om möjligheten att kommentera artiklarna på sajten, där vi sett att ni hellre konverserar direkt med våra journalister eller tar diskussionen i sociala medier.

En annan nyhet är att alla registrerade nu kommer att få vårt veckovisa IDG Pro-nyhetsbrev som tidigare varit exklusivt för betalande medlemmar, och mycket uppskattat.

Vi på redaktionen ser fram emot att ännu fler av er kan ta del av, och bidra till, vår journalistik och tillsammans med oss driva på en bättre teknikanvändning i Sverige.

Välkommen till nya IDG Pro!

Marcus Jerräng

Chefredaktör

Computer Sweden, CIO Sweden, IDG.se

PS. IDG Plus, som ger dig tillgång till tester och guider från PC För Alla, M3 och Macworld, kostar 49 kronor per månad och ingår framöver inte i IDG Pro. Här tecknar du dig för Plus.