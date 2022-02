Nytänkare som utmanar det invanda. Företag som ser tech och digitalisering som ett utmärkt medel för att få människor, företag och samhälle att nå sin fulla potential.

Årets techföretag – Tech Business Award – är Techsveriges specialpris som går till ett ansvarsfullt företag som värnar om medarbetare och miljö, har en positiv tillväxt och kan påvisa mätbara resultat.

Bakom Tech Awards Sweden står IDG och branschorganisationen Techsverige. Priserna delas ut vid Tech Awards-galan i Stockholm den 22 mars – och här är årets finalister till utmärkelsen Årets techföretag:

Aixia/CGIT

CGIT är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som tagit upp kampen med stora jättar inom AI. Genom Aixia, en joint venture med AI-bolaget Asymptotic, har CGIT tagit de första stegen mot att leverera AI som tjänst till svenska industriföretag, och är ett av få bolag i Europa som kan leverera AI-lösningar från datacenter, via MLOPS-verktyg, till applicerad AI. Företaget utvecklar verktyg och mjukvara som hjälper företag och organisationer att förverkliga, växa och accelerera AI-projekt.

Bolaget ingår bland annat i ett projekt inom kvalitetskontroll för automation i fordonsindustrin och i ett projekt inom AI-baserad klimatekonomisk forskning. Att man valts som en av tre strategiska partner av Sveriges nationella center för applicerad AI, AI Sweden, är ett bevis på att bolaget ligger i framkanten.

Danads

Annonsförsäljning på stora webbplatser – via självbetjäning. Danads gör det möjligt för små annonsörer att köpa annonsplats på stora, globala webbplatser genom att erbjuda ett komplett system för allt från bokning och publicering till fakturering. Grunden i erbjudandet är att demokratisera annonsplattformarna och återföra annonsintäkter till mediehus och publicister från techjättarna.

Danads som har sin största marknad i USA har blivit synonymt med gör-det-själv-trenden i annonsvärlden och är dominant inom sitt segment. Tack vare Danads öppnas en större del av annonsmarknaden för små- och medelstora företag som annars inte haft tillräckliga medel att annonsera hos de stora publicisterna och innehållsplattformarna.

Doconomy

Doconomy är en svensk impact-tech startup som skapat metoder för att öka kunskapen kring våra koldioxidvanor och därmed minska vår klimatpåverkan. Företaget gör det enklare för leverantörer av konsumentprodukter att mäta sitt koldioxidavtryck och redovisa det så att konsumenter kan fatta informerade beslut. Företaget grundades 2018 med affärsidé att visa vilken klimatpåverkan olika inköp har – och ge konsumenter möjlighet att ändra vanor och/eller klimatkompensera för dem.

Doconomy har på kort tid fått stort genomslag och lanserat flera prisbelönta innovationer. En helt ny kategori av produkter, där man blir en del av lösningen på klimatkrisen genom att förse konsumenter och tillverkare med verktyg för att hantera sitt miljöavtryck och ger alla möjlighet att bidra genom att mäta, förstå och engagera sig.

Freja Eid

Freja Eid är en kostnadsfri, statligt godkänd mobil e-legitimation som inte kräver att du är kund hos en bank, vilket adresserar samhällsviktiga frågor om digitalt utanförskap och redundans. Freja öppnar dörren för den miljon svenskar som står utanför bankernas e-leg-struktur och har av egen kraft byggt upp en redundans där Bank-id annars riskerar att bli en allvarlig ”single point of failure” om tjänsten skulle ligga nere.

Freja Eid kan i dag användas som fysisk legitimation i mobilen, för att lagra och visa covidbevis, samt för att logga in till fler än 300 tjänster online. Lösningen är även den första mobila e-legitimationen som godkändes som Svensk e-legitimation av Digg, Myndigheten för digital förvaltning. Antalet användare är i dag över en halv miljon personer.

Getswish

Swish lanserades 2012 som ett samarbete mellan Sveriges största banker och har sedan dess blivit hela Sveriges mobila betaltjänst och en av de största mobila betalningslösningarna i Europa. Ett innovativt bolag som arbetar via partner och växer kraftigt med nya tillämpningar. Från att för fem år sedan ha runt 5 miljoner användare och vara en tjänst primärt för betalningar mellan privatpersoner till att under slutet på 2021 ha närmare 8 miljoner användare och 50 procent av betalningarna till 200 000 anslutna företag.

Under 2021 genomfördes totalt 770 miljoner betalningar varav 340 miljoner betalningar till företag. Under pandemin blev kontaktlösa betalningar ytterligare en konkurrensfördel och 2021 öppnades dessutom en fysisk demobutik med företag som innoverat på Swish API:er.

Kivra

Kivras digitala brevlåda lanserades ursprungligen 2012, som en digital brevlåda för myndighetspost för att ersätta fysiska brev. Motivet var att det spar skattepengar, är bra för miljön och ökar tillgängligheten. Inledningsvis var intresset svagt, men det har ökat efter hand, särskilt de senaste två åren. I dag är Kivra den största aktören på marknaden för e-brevlådor med över 4 miljoner anslutna användare och allt fler tjänster läggs till. Inte minst covidbevisen i Kivra gav extrem hävstångseffekt under 2021.

Tiotusentals företag och myndigheter skickar post med Kivra och nya ansluter varje vecka. Dessutom ansluter sig allt fler butiker för att skicka digitala kvitton i Kivra vilket minskar utsläppen ytterligare. Kivra har gått från att digitalisera pdf-filer till att utveckla tjänster för alla i det digitala ekosystemet.

Massive Entertainment

Det svenska spelundret i sitt esse med extrem tillväxt, kreativa produkter och globalt genomslag. Massive Entertainment är ett svenskt spelutvecklingsföretag och studio i Malmö. Företaget grundades i Ronneby 1997 av Martin Walfisz, men har ägts av franska Ubisoft sedan 2008. Har bland annat utvecklat datorspelen Tom Clancy’s The Division år 2016 och Tom Clancy’s The Division 2, som släpptes 2019.

Mellan lanseringen av The Division 1 och The Division dubblade Massive Entertainment antalet anställda från 350 till 700. The Division 1 drog in svindlande 3,3 miljarder kronor under sina första fem dagar i handeln och tillsammans har The Division och The Division 2 över 40 miljoner spelare.

Under 2021 tillkännagav företaget att man fått rättigheter att göra spel av Star Wars tillsammans med Lucasfilm Games och Disney.

Starstable

Starstable är ett äventyrsspel och community i fantasyinspirerad hästmiljö som funnits sedan 2010. Spelaren får uppleva äventyr och händelser på ön Jorvik, men även ta hand om hästar och chatta med andra spelare online. Spelet vänder sig till en målgrupp som historiskt sett inte haft så stor plats i spelindustrin tidigare, unga tjejer. En uttalad idé är att låta tjejerna som spelar vara i centrum och aktivt lyssna till deras feedback, behov och önskningar i utvecklingen av spelet.

Ledorden ”be brave be kind” och ”kindness is a superpower” genomsyrar företaget. Även internt satsar man på kvinnor, vilket är ovanligt i spelindustrin: 53 procent av personalstyrkan identifierar sig som kvinnor. Spelet har 1,5 miljon aktiva spelare, finns i 180 länder och har översatts till 14 språk.

Tobii Technology

Tobiis mål är att göra världen bättre med teknik som förstår mänsklig uppmärksamhet och intention. Företaget utvecklar och säljer världsledande produkter för ögonstyrning och blickmätning som läser av huvud- och ögonrörelser för att ge fördjupade insikter om en person. I botten finns egen patenterad spjutspetsteknik. Tillämpningar finns för olika ändamål – som handikapphjälpmedel, lösningar för bilförare, forskning, utbildning och gaming.

Tobii som grundades 2001 har från starten prisats och uppmärksammats för sin banbrytande teknik och varit en globalt ledande faktor i att driva framväxten av hela eye tracking-industrin. Nu gör man ett omtag med ökad satsning på kommersiella tillämpningar och ny organisation. De senaste två åren har Tobii lagt grundplåtarna för att möjliggöra disruptiva lösningar som baserar sig på kärntekniken. ”Nya” Tobiis tillväxtresa har precis börjat.

Warpin Media

VR-byrån Warpin Media erbjuder lösningar inom det växande området immersive tech – virtual reality, augumented reality, mixed reality samt nu senast enterprise metaverse. Företaget, som grundades 2016, har det senaste året fått ökad uppmärksamhet för sin tidiga satsning på dessa framtidsområden. Företaget har flera kunder inom AR och VR i ryggen och ett starkt techteam som driver utvecklingen framåt från Sverige. En one stop shop för immersive tech som erbjuder strategi, innehållsskapande, tekniska lösningar och distribution.

Genom sitt fokus på b2b är Warpin ett av de bolag inom genren som på ett konkret sätt använder tekniken för att skapa mätbar skillnad och nytta för sina kunder. Branschen är i sin linda och Warpin sätter Sverige på kartan.

