På tisdagen gick Tech Awards Sweden av stapeln för första gången, en branschtävling och ett event som belönar, hyllar och sprider kännedom om goda initiativ och arbete som visar på nyttan och möjligheterna med tech. Bakom satsningen står IDG och bransch- och arbetsgivarorganisationen Techsverige.

Utmärkelser i sex kategorier delades ut vid prisutdelningen på Sergel Hub i Stockholm. Här är årets alla vinnare:

Årets kompetenspris – Tech Skills and Talent Award

Vinnare: Tjejer Kodar – Technigo digital programmeringsutbildning

Juryns motivering:

Vinnaren av årets kompetenspris har gjort stora insatser för kompetensutveckling och jämställdhet i Sverige. Genom sitt visionära och innovativa synsätt på utbildning har man nått ut till en bred målgrupp med både män och kvinnor med kurser i programmering – i synnerhet unga kvinnor i början av sin karriär och kvinnor mitt i yrkeslivet som vill skola om sig eller fördjupa sina kunskaper inom tech. Med imponerande engagemang och målmedvetenhet har man framgångsrikt kompetensstärkt tusentals personer och därmed bidragit till målet att öka intresset för techbranschen och framtida kompetensförsörjning i breda målgrupper.

Årets hållbarhetspris – Sustainability in Tech Award

Vinnare: Skogsstyrelsen – AI för att upptäcka kostsamma skador på skog

Juryns motivering:

Hållbarhet och digitalisering går hand i hand – och tech är en viktig möjliggörare. Det blir allt tydligare för alla som bryr sig om vår framtid. Vinnaren av Årets hållbarhetspris är ett föredöme, som tillsammans med branschen tagit ett viktigt techsprång för att främja hållbar utveckling och biologisk mångfald. Med hjälp av spjutspetsteknik som AI och drönare har man skapat en innovativ men enkel lösning på ett konkret och kostsamt problem. Resultatet är hållbart, både vad gäller ekonomi och ekologi. Dessutom har lösningen potential att hjälpa andra organisationer bekämpa liknande problem. Vinnaren bidrar inte bara till en positiv, hållbar miljö – utan inspirerar också andra att våga ta steget och dra nytta av AI och tech.

Årets säkerhetpris – Security Tech Award

Vinnare: Freja Eid – E-legitimation

Juryns motivering:

I ett digitaliserat samhälle behöver systemen vara tillgängliga – men också säkra, robusta och redundanta. Att cybersäkerhet fått en allt viktigare och mer framträdande roll visar den senaste tidens utveckling med skrämmande tydlighet. Vinnaren av Årets säkerhetspris bidrar i högsta grad till det digitala samhällets säkerhet, robusthet och redundans. En bankoberoende e-legitimation säkerställer inkludering, då fler får tillgång till e-tjänster. Samtidigt minskar samhällsrisken förknippad med att en enskild dominant aktör blir en single point of failure för en viktig samhällstjänst. En digital plånbok och e-legitimation, som kan användas för att säkert logga in på fler än 300 tjänster online och över 5 000 ställen fysiskt – som i dagsläget kommit upp i över en halv miljon användare och som är godkänd av EU. Vinnaren av Årets säkerhetspris 2022 går från klarhet till klarhet.

Årets mest värdefulla användning av tech – Best Use of Tech Award

Vinnare: Amido – Smart Passage för SOS Alarm

Juryns motivering:

När tech är som bäst är värdet ovärderligt! Med sin smarta, sömlösa teknik visar vinnaren av Årets mest värdefulla användning av tech hur en digital lösning kan göra verklig skillnad när den behövs som mest. Företaget har framgångsrikt effektiviserat en viktig samhällsfunktion och löser en komplex utmaning på ett elegant och enkelt sätt – som spar värdefulla minuter, förenklar arbete och ytterst räddar liv. I tider av osäkerhet kan det kännas tryggt att låsa om sig. Men det finns några som vi alltid vill kunna släppa in. Ibland är det riktigt bråttom. När larmet går och varje sekund räknas ersätter vinnaren brandyxan med digitala nycklar så att räddningspersonal kan ta sig in snabbt och undsätta. Låt den rätte komma in – och det med rätta.

Årets mest inflytelserika inom tech – Tech 50

Vinnare: Maria Henriksson – Kommundirektör, Kalix kommun

Juryns motivering:

När andra väljer att tiga, valde vår vinnare att gå ut i media och berätta allt – med glasklar tydlighet, transparens och rättframhet som skapade förtroende och ingav respekt i hela riket. En sann ledare som de flesta av oss skulle önska att vi vore, eller hade att luta oss emot i svåra stunder. Som tog ansvar och stod upp för sina medarbetare och sin kommun när ransomware slog ut alla it-system mitt i vintern och som gav cybersäkerhet ett mänskligt ansikte. Med sitt rättframma agerande har hon gjort mer för att lyfta frågorna om it- och cybersäkerhet än de flesta. Årets mest inflytelserika person inom tech är en sann förebild för alla: kommundirektören som klev fram när det var som tuffast.

Årets techföretag – Tech Business Award

Vinnare: Getswish

Juryns motivering:

Det är lite som med internet – få minns hur det var innan det fanns, men nu är det en självklarhet. Årets techföretag är en aktör som banat ny väg sedan starten och som radikalt förändrat förutsättningarna för Sveriges medborgare – och på senare år även företag. En innovatör i gränslandet mellan startup och storbolag som fortsätter att förnya sig och hitta nya tillämpningar för sin tjänst – i stad och land, bland gamla och unga, konsumenter och företag, för affärer och välgörenhet. Sedan starten 2012 har över sju miljoner svenskar anslutit sig till det som närmast kan beskrivas som en folkrörelse. De genomför i snitt två miljoner betalningar per dag – mobilt, kontantlöst och kontaktlöst – i systemet. Och hur många företag kan stoltsera med ett eget verb? Att ”swisha” finns med i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien sedan 2015, vilket tydligt visar det folkliga genomslaget. Det är imponerande. Årets techföretag är Getswish – företaget bakom Swish.

Årets jury har bestått av:

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Techsverige

Joakim Djurberg, journalist Computer Sweden

Magdalena Aspengren, kvalitetschef Telenor Sverige

Anna Eriksson, generaldirektör Digg – Myndigheten för digital förvaltning

Victor Galaz, deputy director Stockhom Recilience Center, Stockholms universitet

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Amy Loutfi, professor Örebro universitet

Arash Sangari, programansvarig Startup Sweden, Tillväxtverket

Per Schlingmann, entreprenör, författare och föreläsare

Beatrice Silwo, kommunikations- och kulturchef Nexer Group

Haval van Drumpt, vd Tre Sverige

Richard Oehme, senior rådgivare Knowit Cybersecurity & Law