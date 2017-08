IDGs stora event Webbdagarna Stockholm är årets bästa B2B-event. Det beskedet lämnade svenska Sponsrings- och eventföreningen, Sefs, när de delade ut priser i 13 olika kategorier i Gyllene Hjulet.Nästan 6 av 10 personer slarvar med säkerheten och byter inte lösenord ens en gång per år. Det visar en undersökning som PC för Alla har gjort bland 4 000 datoranvändare. Resultatet visar att svenskarna borde ägna någon åt att se över sina rutiner och skaffa nya lösenord - varför inte i samband med Lösenordsbytardagen 20 januari.​IDG Sverige växlar upp bevakningen rejält av det smarta och uppkopplade hemmet. Det samma gäller för bevakningen av techprodukter riktade mot barn i åldersspannet 0 till 12 år. Nu lanseras sajterna M3 Smartworld och M3 Techtoys.​​​Webbdagarna Stockholm 22-23 mars 2016 kommer att – som första event i världen – livesändas i Virtual Reality. Detta öppnar upp för vem som helst att uppleva talarnas presentationer i 360 grader. Talarlistan innehåller i år fler än 60 glödheta profiler och experter från den digitala arenan.Mer än fyra av tio personer är missnöjda med datamängden till sina 4g-abonnemang och över hälften upplever att de måste anpassa sina surfvanor till operatörernas datakvot. Det visar en undersökning som tidningen och sajten PC för Alla har gjort bland 5 000 datoranvändare.IDG Sverige ligger i framkant i den digitala omvandlingen av mediesektorn. Som ett naturligt steg i utvecklingen mot att bli ett 100 procent digitalt och eventdrivet techmedieföretag flyttar IDG inom kort in i nya moderna lokaler på Södermalm.Hela 6 av 10 personer slarvar med säkerheten och byter inte lösenord ens en gång per år. Det visar en undersökning som tidningen och sajten PC för Alla har gjort bland 8 500 datoranvändare.Upphandling24 erfar att regeringen har utnämnt Inger Ek att tillträda som generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. Hon kommer med en bakgrund från Mölndals stad i befattningar såsom stadsjurist och upphandlingschef men också som juridisk controller i Göteborgs stad. Hennes nuvarande tjänst är verkställande direktör för Göteborgs Stads Upphandlings AB.Apple Watch är årets coolaste pryl. Det konstaterar prylsajten M3.se, som varje år sammanställer en topplista över de prylar som har släppts under året. För 2015 kammade Apple hem förstaplatsen med sin smartklocka.IDG har tecknat ett avtal med Basefarm om outsourcing av sin it-miljö. Avtalet omfattar bland annat drift och underhåll av Sveriges största it-portal IDG.se.Fujitsu väljer IDG som partner för en bred Native-kampanj som ska ge läsaren kunskap om hur man ska hantera affärsomställningarna i den pågående digitaliseringsvågen.Niclas Söderlund är ny chefredaktör och ansvarig utgivare på Upphandling 24. Han tillträdde sin nya befattning den 1 oktober.-Upphandling24 är något av en drömprodukt för mig. Vi verkar i en tydlig nisch, vi har en tydlig målgrupp och en tydlig funktion att fylla i bevakningen av allt som rör upphandlingar inom offentlig sektor, säger Niclas Söderlund.IDG Sverige och Bonnier Business Media har tecknat ett avtal om att Bonnier förvärvar Sveriges största oberoende aktör inom hållbar utveckling, Miljöaktuellt, av IDG. Ägarbytet sker den 1 oktober.Den 23-24 september är det återigen dags för omåttligt populära Webbdagarna Göteborg. Över 40 talare och 600+ deltagare samlas på Clarion Post för att inspireras och diskutera digitala affärsmöjligheter.Ett foto och en 3d-skrivare är allt som behövs för att tjuven ska kunna kopiera en hemnyckel. Det visar ett test som tidningen PC för Alla har gjort.- Resultatet är skrämmande, säger PC för Allas konsumentredaktör Martin Appel. Vi hade aldrig trott att det skulle räcka med en enda bild.Ett foto och en 3d-skrivare är allt som behövs för att tjuven ska kunna kopiera en hemnyckel. Det visar ett test som tidningen PC för Alla har gjort.- Resultatet är skrämmande, säger PC för Allas konsumentredaktör Martin Appel. Vi hade aldrig trott att det skulle räcka med en enda bild.​Efter stor dramatik och spänning stod till slut Fredrik Thor från Djurhamn från som vinnare av den första upplagan av Multikopter-SM.– Det här är förbannat roligt, riktigt kul. Men nu måste man ju behålla den här titeln så det är bara att träna ännu mer. Jag kommer säkert flyga igen redan ikväll, säger Fredrik Thor.​Sveriges tio främsta förare av multikoptrar, även populärt kallat för drönare, gör upp om SM-titeln när den första upplagan av Multikopter-SM avgörs i Upplands Väsby 30 maj.​Sveriges största techmedia-, data- och serviceföretag IDG har tecknat ett samarbetsavtal med säljbolaget AdProfit. Avtalet innebär att AdProfit får ansvaret för all försäljning av annonser från kunder utanför techsfären på IDG:s konsumentnära sajter, event och printprodukter.På konferensen Hållbar upphandling den 14 april 2015 (Stockholm) är civilminister Ardalan Shekarabi inledningstalare under rubriken "Senaste nytt på upphandlingfronten: Hur kommer det nya upphandlingsstödet att se ut?". Intervjumöjlighet finns.